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فرنسا تدين قرار بناء 1936 وحدة استيطانية إسرائيلية بالضفة

  • فلسطين اليوم - فرنسا
  • 19:15 - 10 يناير 2020
استيطان استيطان
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أصدرت فرنسا مساء اليوم الجمعة، بيان ادانة لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في أراضي المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء في البيان: "إن القرارات الإسرائيلية مثيرة للقلق، حيث وتيرة الاستيطان تتسارع بشكل كبير في الضفة والقدس المحتلتين.

وشددت فرنسا على أن الاستيطان على اختلاف أوجهه غير شرعي من منظور القانون الدولي، لا سيّما من منظور القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الاستيطان يسهم في تأجيج التوترات الميدانية ويقوّض ظروف إحلال السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين القائم على "حل الدولتين".

ودعت فرنسا الاحتلال الإسرائيلي للتخلي عن مشاريع الاستيطان في الضفة والتي تسهم في تقويض "حلّ الدولتين".

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