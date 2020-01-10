هل يعود تشافي هيرنانديز لقيادة البرسا ؟

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن اجتماع مسؤولي برشلونة سراً مع تشافي هيرنانديز، أسطورة البارسا والمدير الفني للسد القطري، لمناقشة إمكانية توليه تدريب البارسا قريباً.

ووفقًا لراديو كتالونيا، فإن أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة وإريك أبيدال السكرتير الفني اجتمعا مع تشافي اليوم الجمعة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد فقط من خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (2-3) في نصف نهائي السوبر الإسباني، الأمر الذي أشعل غضب الجماهير الكتالونية وإدارة النادي من مدرب الفريق فالفيردي.

وأوضح التقرير أن تشافي لم يخف رغبته مطلقًا، وسبق أن صرح أنه يحلم بقيادة برشلونة بعدما يقطع بعض الخطوات في مجال التدريب.