موقع عبري: القصف الايراني للأمريكان حدث عالمي لم يقع منذ الحرب الكورية

ذكر موقع تيك ديبكا العبري، أن الهجوم الإيراني على قاعدتين أمريكيتين عسكريتين في العراق بشكل مباشر، هو الحدث الأول من نوعه منذ نهاية الحرب الكورية "1950-1953).

يشار إلى أن إيران، استهدفت القاعدتين العسكريتين الأمريكيتين انتقاماً لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ورفاقه، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد فجر الجمعة الماضية.

وأفاد الموقع الاستخباراتي العبري، أن الهجوم الإيراني سيدفع بدوره الإيرانيين إلى مهاجمة أهداف "إسرائيلية" ، وهو ما يستدعي حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" إلى الاهتمام بنتائج وآثار الضربة الإيرانية على هذه القواعد الأمريكية في العراق.

وبيّن الموقع العبري أن خطاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يوضح مدى حقيقة استهداف قواعده العسكرية في العراق، وما جرى فيها من تدمير، منوها إلى أن ترامب لم يتحدث عن حالة التدمير التي شملت مباني بدقة عالية، وبأن الصواريخ الإيرانية نجحت في ذلك.

وأوضح أن الصور الجوية التي نشرت في أعقاب الهجوم على قاعدة "عين الأسد" في العراق تظهر تدمير خمسة مبان بدقة عالية، وهو ما تجاهله الرئيس الأمريكي في خطابه، أمس، الذي ادعى أنه لم يلحق أي خسائر في صفوف قواته العسكرية، حيث ألمح الموقع العبري إلى احتمال وقوع خسائر في الأرواح بين صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في تلك القاعدة، خاصة وأن الجانب الإيراني قد أعلن عن مقتل 80 جنديا أمريكيا في هجماته على قاعدتي عين الأسد والحرير في العراق.