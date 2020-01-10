قوات الاحتلال تعتزم هدم منازل ثلاثة أسرى

أبلغت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الجمعة ، ثلاث عائلات أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية بهدم منازلهم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (مؤسسة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، ان الأسرى هم : محمود عطاونة من بلدة بيت كاحل في محافظة الخليل ، ووليد حناتشة ويزن مغامس من الطيرة وبيرزيت قرب رام الله.

وأفادت الهيئة أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل ذوي الأسرى الثلاثة وسلمتهم أوامر الهدم.

وقال كامل عطاونة، والد الأسير محمود، إن القوات الإسرائيلية سلمته قرارا بهدم المنزل، وأمهلت العائلة مدة 4 أيام لإخلائه بعدما صورته وأخذت مقاساته، وتبلغ مساحة المنزل 130 مترا مربعا.

يشار إلى أن الأسير عطاونة أحد المتهمين بتنفيذ عملية طعن المستوطن "دفير سوريك" في مجمع عتصيون الاستيطاني في شهر أغسطس من العام المنصرم.