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أتلتيكو مدريد يفقد نجمه في موقعة نهائي كأس السوبر أمام ريال مدريد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:21 - 10 يناير 2020
اتلتيكو مدريد ويوفنتوس اتلتيكو مدريد ويوفنتوس
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ذكرت تقارير صحفية رياضية أن أتلتيكو مدريد سيفتقد لأحد نجومه في مباراة الديربي أمام ريال مدريد، يوم الأحد القادم، بنهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة.

وبحسب ما نقله الموقع الرسمي لأتلتيكو، فإنه جرى استبعاد خورخي كوكي من خوض النهائي، بسبب معاناته من آلام في عضلات الفخذ الأيمن، والتي تسببت في استبداله أمام برشلونة.

وأشار إلى أن الفحص الأول الذي خضع له كوكي، أثبت وجود إصابة بأوتار الفخذ الأيمن.

ومن المقرر إجراء المزيد من الاختبارات على اللاعب عند العودة إلى مدريد، قبل إعلان التشخيص النهائي.

وبالإضافة إلى كوكي، قد يفقد أتلتيكو، خدمات المدافع خوسيه ماريا خيمينيز الذي يعاني من آلام عضلية حرمته من المشاركة امام برشلونة.

وكان خيمينيز قد تدرب بشكل طبيعي، إلا أنه شعر بآلام في الفخذ الايمن، مما أجبر سيميوني على استبعاده من قائمة لقاء برشلونة.

وكان أتلتيكو مدريد قد تفوق على نظيره برشلونة بنتيجة 3-2، أمس الخميس، في نصف نهائي السوبر الإسباني، ونجح كوكي في إحراز الهدف الأول للروخي بلانكوس.

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