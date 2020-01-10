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ابنة قاسم سليماني تحمل السلاح وتتوعد الولايات المتحدة بالرد

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 13:29 - 10 يناير 2020
ابنة قاسم سليماني ابنة قاسم سليماني
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حلمت ابنة قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة، سلاحاً أمام الجماهير المحتشدة في كرمان، متوعدة الولايات المتحدة الأمريكية بالرد على جريمة مقتل والدها.

واتهمت زينب قاسم سليماني الولايات المتحدة الامريكية بممارسة الإرهاب الدولي، متوعدة إياها برد مظلم للغاية، مستذكرة مآثر والدها وجهاده ضد الأمريكيين، مشيرة إلى ان والدها سليماني قام بدور الجندي في خدمة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وطالبت زينب الجميع بضرورة العمل والانتقام لمقتل والدها، حيث قالت للرئيس "سيد روحاني، كان والدي سيثأر لأصدقائه إذا أريقت دماؤهم. من سيثأر الآن لدم أبي؟".

واغتالت القوات الامريكية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في هجوم عسكري على سيارته في مطار بغداد، فيما ردت طهران بقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق.

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