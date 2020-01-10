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ينشر لأول مرة: فيديو يجمع السيد نصرالله برفقة الشهيدين الجنرال سليماني والقائد مغنية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:51 - 10 يناير 2020
سليماني ومغنية وحسن نصرالله سليماني ومغنية وحسن نصرالله
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أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام عربية ودولية اليوم الجمعة، الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، برفقة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي السابق في حزب الله، عماد مغنية.

ورجحت المصادر الصحفية أن يكون مقطع الفيديو تم تصويره منذ 15 عاماً على الأقل.

ويظهر مقطع الفيديو حجم التناغم بين القادة الثلاثة، إذ ظهروا وهم يتبادلون الابتسامات على مائدة طعام.

يشار إلى أن الجيش الأمريكية اغتال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في الثالث من يناير الجاري، وأعلنت إيران الأربعاء الماضي، استهداف قاعدتين أمريكيتين في العراق ردا على مقتله.

 

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