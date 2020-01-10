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ترامب يكشف سر إصراره على اغتيال سليماني وعدم اخبار الديمقراطيين بالعملية!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:42 - 10 يناير 2020
ترامب وسليماني ترامب وسليماني
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لازالت جريمة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تتكشف بمزيد من التفاصيل، آخر تلك التفاصيل كانت ما كشفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سبب إخفائه عملية اغتيال سليماني عن الديمقراطيين.
وأوضح دونالد ترامب أنه لم يخبر الديمقراطيين مسبقا بالعملية التي قتل فيها سليماني، خشية من تسريب خبر العملية.

وزعم ترامب في تصريح صحفي "أن قاسم سليماني هو الرجل المسؤول عن الهجوم على سفارة الولايات المتحدة في بغداد"، قائلاً أمرت الجنرالات الأمريكية على ضرورة الإسراع باغتياله، مشيراً إلى ان بعض الأشخاص نصحوه بتأجيل العملية لكنه أصر على تنفيذها في نفس اليوم الذي استشهد فيه سليماني.

وزعم ترامب أن سليماني كان يستعد لشن هجمات مسلحة ضد السفارة الامريكية في العراق وفي مناطق أخرى، مضيفا أن "الديمقراطيين اليساريين المتطرفين يعربون عن استيائهم من القضاء على هذا الإرهابي"، على حد وصفه.

 

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