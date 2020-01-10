عدنان: حرية المناضل صدقي المقت ورفضه شروط الاحتلال هو انتصار للحق والإرادة



قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان "إن حرية الأسير البطل السوري صدقي المقت تبعث في نفوسنا مزيداً من تحدي السجان، وحريته تمثل انتصاراً لإرادة الحق، لاسيما انه رفض شروط الاحتلال".

وأشار عدنان في تصريحات صحفية أن حادثة الإفراج عن الأسير المقت تشابه إلى حدٍ كبير اللحظات الاخيرة لإضراب الكرامة الذي خاضه، الذي حاولت فيه قوات الاحتلال تقليل وتحجيم الانتصار باي وسيلة، مشيراً إلى الصبر وتحدي قرارات ومساومات السجان أثمرت النصر الكبير.

ودعا عدنان العرب والمسلمين إلى أن تكون مناسبة الإفراج عن المقت ذكرى للتضامن مع أسرانا كريم وماهر يونس ونائل البرغوثي وشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي والمرضى وبمقدمهم اسراء الجعابيص ومعتصم رداد ومن يتقدم الكل بأمعائه الخاوية الرفيق البطل أحمد زهران.

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي صدقي المقت بعد اعتقال دام 32 عاماً.