افتتاح معبد يهودي في الإسكندرية

أعلن وزير السياحة والآثار المصرية خالد العناني افتتاح معيد يهودي بالإسكندرية، في أعقاب انتهاء أعمال ترميمه وتطويره.

وأوضح العناني انه تم تطوير وترميم وصيانة معبد "إلياهو النبي" اليهودي على يد خبراء الترميم بالوزارة ومن ميزانية الدولة وبلغت أكثر من 100 مليون جنيه مصري، مشيراً إلى انهم يتعاملون مع الآثار اليهودية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الآثار المصرية.

وبين أن معبد الياهو سيكون إضافة نوعية وجديدة على خارطة السياحة المحلية والدولية.

وأوضح ان تاريخ المعابد اليهودية في مصر يشكل صفحة من تاريخ التسامح بين الأديان، مشيراً إلى مصر تضم حوالي 11 معبداً يهودياً منها 9 في القاهرة، و2 في الإسكندرية.





