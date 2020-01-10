هاتف دائري الشكل.. تعرف على سبب صناعته دائرياً!

اعتاد مستخدمو الهواتف حول العالم على شكل الهواتف الخلوية المستطيلة، لكن شركة أميركية ناشئة كسرت النمط التقليدية، لتصنع هاتفا خلويا دائري الشكل، ذو مظهر غريب.

وكشفت شركة " dTOOR" عن هاتفها غير التقليدي خلال معرض "سي إي سي" للإلكترونيات في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية.

ويتميز الهاتف الدائري على مقبسي سماعة رأس قياس 3.5 ميليمتر وهو أمر غير مسبوق في الهواتف الذكية، وهو بحجم كف اليد، يحتوي فتحتين مخصصتين للشريحة وبطاقة الذاكرة، كما يحتوي على كاميرا أمامية لالتقاط صور سيلفي.

ويبدو أن الجهاز مصمم خصيصًا للأشخاص ذوي الأيدي الصغيرة الذين يريدون جهازًا يتيح قبضة طبيعية أكثر من الهواتف المستطيلة العادية.

ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بقوة 13 ميغابكسل وشريحتين، ويدعم شرائح 4G LTE ويعتمد على نظام أندرويد 9.

ويخطط الفريق المصنع لهاتف المحمول لتعديل واجهة الهاتف للتأكد من أن تطبيقات الأندرويد تظهر فعليًا داخل الشاشة الدائرية دون مشاكل.









