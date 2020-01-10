الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف العراق

قصف طائرات إسرائيلية حربية اليوم الجمعة، شاحنة ادعت ان بداخلها اسلحة على الحدود العراقية - السورية.

ونقلت قناة الميادين عن مصادر عراقية وقوع انفجار قوي سُمع في منطقة القائم العراقية الحدودية، بعد دقائق من تحليق قطع جوية في منطقة البوكمال السورية المحاذية، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف شاحنات وأشخاص.

وذكرت المصادر أن الهجوم استهداف أسلحة ومركبات للحشد الشعبي الموالي لإيران في منطقة البوكمال، موضحةً أن القصف نفذته طائرات حربية إسرائيلية.

وأطلقت إيران ليلة الأربعاء صواريخ باليستية، على قاعدتين أميركيتين في العراق: قاعدة عين الأسد غرب البلاد، وقاعدة قرب إربيل في الشمال، في ردٍ قالت طهران إنه أولي على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.