طقس فلسطين: النشرة الصباحية وتطورات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يستمر تأثير المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية، وتكون الأجواء اليوم الجمعة باردة وماطرة في معظم انحاء فلسطين.

كما، وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يضعف تأثير المنخفض الجوي في المساء والليل، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة خصوصاً في الجبال.

أما يوم الأحد المقبل فتسود أجواء باردة وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات مطر محلية على بعض المناطق، فيما تشهد الأجواء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء غائمة جزئياً.

اما الإثنين، فتتأثر فلسطين باضطرابات جوية جديدة وتهطل الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، مع بقاء الجو بارداً نسبياً في المناطق السهلية والساحلية ودافئ نسبي في الأغوار، بينما يسود جو بارد في المناطق الجبلية.