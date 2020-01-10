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عميد الأسرى السوريين صدقي المقت حراً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:48 - 10 يناير 2020
صدقي المقت صدقي المقت
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أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن عميد الأسرى السوريين الأسير صدقي المقت، بعد تدخل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واوضحت قناة الميادين التي نقلت الخبر  الأسير المقت رفض الشروط التي وضعها الاحتلال لإطلاق سراحه، والتي قضت بإبعاده عن الجولان السوري المحتل لمدة 20 سنة.

في السياق، ثمن الرئيس السوري بشار الأسد رفض المقت شروط قوات الاحتلال الإسرائيلي، مهنئاً إياه بالحرية من سجون الاحتلال.

وأوضحت القناة أن المقت سيكون اليوم الجمعة بين عائلته في الجولان المحتل.

يشار إلى أن المقت اعتقل في ليلة 23/8/1985 وبعد 12 يوما من اعتقال شقيقه بشر المقت، اعتقلته سلطات الاحتلال العسكرية بتهمة مقاومة الاحتلال، وأصدرت ما تسمى محكمة الاحتلال حكماً بالسجن لمدة 27 عاماً.

 

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