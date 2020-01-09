دايلر_يعذب_قطة.. ما قصة أكثر الهاشتاجات غرابة!

في الوقت الذي أبدى العالم حزنه الشديد على نفوق حوالي مليار حيوان حرقاً في غابات استراليا، كان هناك من يحاول اللعب في أرواح الحيوانات من خلال وضعها عمداً في المايكرويف الساخن، ما أثار استياء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقدم شابٌ سعودي على وضع قطة صغيرة بالمايكرويف تحت حرارة مرتفعة جداً، لحصد أكبر عددٍ من المشاهدات على قناته في موقع يوتيوب، وأظهر مقطع الفيديو الذي شاركته على قناته العذاب الشديد، في وقتٍ أخذ فيه يضحك على ما يجري بالقطة داخل المايكرويف.

مقطع الفيديو العنيف الذي بثه الشاب السعودي لاقى غضباً كبيراً من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بإيقاع أشد العقوبات بحق الفاعل، كون الاعتداء على الحيوان جريمة تشابه الاعتداء على الإنسان مع فارق العقوبة.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي السلطات السعودية بضرورة فتح تحقيق في الحادثة، والإعلان عن العقوبة المقررة بحق الفاعل، خشية من تكرارها على يد آخرين، كون قناة الفاعل متابعة من قبل فئة المراهقين، الذين قد يغريهم تقليد الفاعل.

بينما دعا نشطاء آخرين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لعمل بلاغات على قناة الفاعل، كون المقطع يحث على العنف، حتى يتم اغلاق قناته التي اثارت استياء النشطاء.

صفحة "وش سالفة الهاشتاج" على تويتر: "اليوتيوبر المعروف بـ “دايلر” ينشر مقطع له وهو يضع قطة في المايكرويف، وبسبب قاعدته الجماهيرية التي تحتوي على أطفال؛ قام عدد منهم بتقليده وقتل قططهم، ومغردون يطالبون بمعاقبته بتهمة التحريض على إيذاء الحيوانات.

وكتب حساب نواف الاستثنائي على حسابه في تويتر: هذه الكائنات اللطيفة المحبة للإنسان بمجرد النظر إليها او ملامستها لك تغمرك مشاعر الرحمة والعطف لكن ذا دايلر الله يأخذه وحسبي الله ونعم الوكيل عليه حرام يعذب القطط".

كما وكتب حساب محمد الدرع على تويتر: المقطع فيه اجرام وعدم مخافة من الله، حيث امرنا ديننا الحنيف بالرفق بالحيوان والقصص المعروفة ان امرأة دخلت النار بسبب قطه ورجل دخل الجنة بسبب الرفق بكلب.

#دايلر_يعذب_قطه حسبي يالله ونعم الوكيل حيققييقه مافي كلام غير حسبي يالله

#دايلر_يعذب_قطه



اليوتيوبر المعروف بـ “دايلر” ينشر مقطع له وهو يضع قطة في المايكرويف، وبسبب قاعدته الجماهيرية التي تحتوي على أطفال؛ قام عدد منهم بتقليده وقتل قططهم، ومغردون يطالبون بمعاقبته بتهمة التحريض على إيذاء الحيوانات.pic.twitter.com/LPSebPhdO8 — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) ٩ يناير ٢٠٢٠

#دايلر_يعذب_قطه

اللي يدافع ويقول ما كملتم المقطع وظلمتوه وكان يستهبل يكفي انه حط الفكرة في عقول الأطفال اللي يتابعوه وسوو نفس الحركة .. pic.twitter.com/CgPBn9wJWf — نايِف | كود شقردي naif1 (@naifdz9) ٩ يناير ٢٠٢٠

قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: «في كل كبد رطبة .



#دايلر_يعذب_قطه pic.twitter.com/Whb7NEjKF0 — محمد المري . (@imz__10) ٩ يناير ٢٠٢٠