الكشف عن "شبكة جواسيس" قادت إلى اغتيال قاسم سليماني

كشف مسؤول أمني عراقي الخميس، إلى أن تحقيق أولي بقضية استشهاد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني أفضى إلى شبكة جواسيس داخل مطار بغداد.

وأوضح مصدر لوكالة رويترز أن المشتبه فيهم، هم أربعة موظفين من أمن مطار بغداد، وآخران بشركة طيران بمطار دمشق، قائلاً "المشتبه فيهم الأربعة نقلوا معلومات للجيش الأمريكي، في إطار شبكة تجسس أوسع".

يذكر أن الولايات المتحدة اغتالت سليماني فجر الجمعة الماضي، برفقة نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وآخرين، بعد لحظات من خروجهم من مطار بغداد الدولي، فيما قامت طهران بالرد على عملية اغتيال سليماني بإطلاق أكثر من 10 صواريخ باليستية تجاه قاعدة "عين الأسد"، التي تستضيف قوات أمريكية في العراق.