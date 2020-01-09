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ترامب يعلن سريان عقوبات مشددة على طهران بعد استهداف القواعد الامريكية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:48 - 09 يناير 2020
دونالد ترامب دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بدء سريان عقوبات جديدة على طهران، في أعقاب قصف الأخيرة لقواعد عسكرية في العراق.

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية ان البيت الأبيض بدأ إجراءات عقابية ضد طهران، مشيراً إلى أن العقوبات كانت قاسية جدا قبل ذلك، إلا أنه جرى تشديدها بشكل ملحوظ.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه وافق منذ وقت قصير على فرض التقييدات الجديدة على إيران من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، لكنه رفض الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات، قائلا: "سترون ذلك".

يشار إلى ان الحرس الثوري الإيراني استهدف مواقع عسكرية أمريكية في العراق في رده على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

 

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