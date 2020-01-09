تراجع أسعار النفط في السوق الأمريكية

سجلت أسعار النفط بالسوق الاميركية انخفاضاً كبيراً بفعل انحسار مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران بما قد يؤثر على سلامة إمدادات النفط من منطقة الخليج العربي.

فقد تراجع الخام الأميركي إلى مستوى 59.51 دولار، من مستوى الافتتاح عند 59.96 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 60.29 دولار، وانخفض خام برنت إلى مستوى 65.28 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 65.86 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 66.08 دولار. وأعلنت وكالة الطاقة الأميركية زيادة المخزونات التجارية بنحو 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 كانون الثاني، في أول زيادة أسبوعية خلال شهر على خلاف توقعات الخبراء بانخفاض بنحو 3.4 مليون برميل.