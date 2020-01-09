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ماذا فعل الجنرال قاسم سليماني في قطاع غزة عندما زارها؟!

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:24 - 09 يناير 2020
قاسم سليماني قاسم سليماني
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قال ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي "إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني زار قطاع غزة أكبر من مرة"، مشيراً إلى أن سليماني هو من وضع خطة الدفاع الأولى عن قطاع غزة".

وأوضح عبدالهادي إن فكرة الأنفاق في قطاع غزة، كانت من بنات أفكار عماد مغنية، القيادي السابق في حزب الله، الذي اغتيل في عام 2008 بدمشق، والجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، الذي اغتيل في الثالث من الشهر الجاري.

وأضاف: "قاسم سليماني ذهب إلى غزة أكثر من مرة، وكان مساهما ومشاركاً في الخطة الدفاعية التي تم التخطيط لها ورسمها خلال الفترة الماضية".

 

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