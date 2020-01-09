القيادي عدنان يزور جامعة بيرزيت ويدعو لإنهاء الأزمة

عبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان عن أمله بانتهاء أزمة جامعة بيرزيت التي امتدت لليوم 25 على التوالي.

وقال عدنان خلال زيارته الجامعة: كلي أمل بانتصار بيرزيت واستئناف الدراسة.

وزار القيادي عدنان جامعة بيرزيت والتقى الحركة الطلابية والمعتصمين، وعمادة شؤون الطلبة، موجهاً التحية لإدارة الجامعة ممثلة برئيسها د. عبد اللطيف ابو حجلة ومساعد رئيس الجامعة د. عبد العزيز شوابكة.

يذكر أن القيادي عدنان من خريجي جامعة بيرزيت.

انتهت أزمة جامعة بيرزيت، اليوم الخميس، والمستمرة منذ عدة أسابيع، بعد حوارات دعت إليها الحكومة وتوسطت بين إدارة الجامعة ومجلس الطلبة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس، اليوم الخميس، إن وزارته كثّفت جهودها بالاتصال والتواصل مع كل أطراف الأزمة، والغيورين من أبناء شعبنا من ذوي العلاقة، الذين ساهموا بتجاوز الخلاف بين فرقاء العائلة الواحدة.

وأضاف ابو مويس، أن الجهود تكللت بالنجاح وتوّجت بإنهاء الإضراب وفتح أبواب الجامعة أمام الموظفين والطلاب للعودة الى الحياة الجامعية الطبيعية وفتح باب الحوار البناء لما فيه خير للجامعة وأبنائها".

وشكر أبو مويس إدارة الجامعة وأطرها الطلابية على الروح الإيجابية التي سادت جلسات الحوار.

وأكد أبو مويس اهتمام الحكومة الكبير بالجامعات وشبابها مشيرا إلى إعلان رئيس الوزراء عام 2020 عاما للشباب على كافة المجالات.