هل يوجد أزمة غاز في قطاع غزة؟

نفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة وجود أزمة في غاز الطهي كما يُروج البعض، مشددةً على أنها ستحاسب من يحتكر الخاص وفق القانون.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح موسى أن كافة محطات التعبئة يوجد بها غاز، وجرى البيع بنفس السعر المُعلن، موضحاً أن الوزارة تتابع حركة السوق بدقة، وستحاسب كل من يبيع من يتجاوز السعر القانون (أي أكثر من 54 شيكل).

ونوه موسى أنَّ الوزارة على استعداد كامل للتعامل مع أي شكوى يتقدم بها المواطنون حول محطة تتدعي عدم وجود غاز لديها أو تبيع بسعر مرتفع بهدف الاحتكار.