الطقس الليلة: أجواء شديدة البرودة و انحسار المنخفض غداً

يسود طقس شديد البرودة الليلة في المناطق الفلسطينية، كما يستمر تأثير المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد منذ يوم أمس الأربعاء.

و وفقاً لموقع "طقس فلسطين"، فإن التوقعات تشير الى استمرار تأثير المنخفض الجوي يوم غدٍ الجمعة، كما تكون الأجواء باردة وماطرة في معظم المناطق خصوصاً في أواسط البلاد ، ويضعف تأثير المنخفض الجوي في المساء والليل ، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة خصوصاً في الجبال.

أما يوم السبت المقبل، فتوقع الموقع أن تستقر الأجواء في جميع المناطق ، مع بقاء الأجواء باردة بشكل ملموس في كافة المناطق ، وتكون الأجواء غائمة جزئياً ، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة في كافة المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية . والله تعالى اعلم