ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الطقس الليلة: أجواء شديدة البرودة و انحسار المنخفض غداً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:29 - 09 يناير 2020
الطقس الطقس
جوال
مشاركة

يسود طقس شديد البرودة الليلة في المناطق الفلسطينية، كما يستمر تأثير المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد منذ يوم أمس الأربعاء.

و وفقاً لموقع "طقس فلسطين"، فإن التوقعات تشير الى استمرار تأثير المنخفض الجوي يوم غدٍ الجمعة، كما تكون الأجواء باردة وماطرة في معظم المناطق خصوصاً في أواسط البلاد ، ويضعف تأثير المنخفض الجوي في المساء والليل ، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة خصوصاً في الجبال.

أما يوم السبت المقبل، فتوقع الموقع أن تستقر الأجواء في جميع المناطق ، مع بقاء الأجواء باردة بشكل ملموس في كافة المناطق ، وتكون الأجواء غائمة جزئياً ، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة في كافة المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية . والله تعالى اعلم

الأكثر مشاهدة

متعلقات