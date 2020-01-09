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ترامب يتمنى من الجمهوريين التصويت ضد قرار بيلوسي لمنعه من اعلان الحرب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:16 - 09 يناير 2020
دونالد ترامب دونالد ترامب
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تمنى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يصوت الجمهوريون ضد مشروع قرار رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، للحد من صلاحياته بشأن إعلان الحرب على إيران.

وغرد ترامب على حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس: "آمل أن يصوت جميع الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب ضد قرار بيلوسي المجنونة بشأن صلاحيات الحرب".

وأضاف ترامب: "أتذكر أيضا سرعتها واندفاعها للتصويت على خدعة العزل وإتمامها. لكنها لم ترسل الاتهامات إلى مجلس الشيوخ قط. مجرد احتيال ديمقراطي آخر".

وكانت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي أعلنت، أمس الأربعاء، أن المجلس سيجري تصويتا، الخميس، على مشروع قانون يهدف للحد من أعمال الرئيس دونالد ترامب العسكرية فيما يتعلق بإيران.

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