الاحتلال يحذر من أزمة في غاز الطهي في قطاع غزة

ذكرت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الخميس بأن هناك مخاوف من تجدد أزمة غاز الطهي في قطاع غزة.

و بحسب موقع "وللا" الإخباري العبري، فإن الشركات "الإسرائيلية" تقوم بتوريد وقود الديزل من خلال عشرات الناقلات إلى قطاع غزة في الأيام الأخيرة، لكن ناقلات الغاز في "اسرائيل معطلة وسوف تتأخر بسبب الاحوال الجوية.

و كان رئيس لجنة الغاز في جمعية شركات الوقود بغزة سمير حمادة، أكد في تصريح له يوم أمس نفاد كميات الغاز المنزلي من جميع محطات القطاع، بسبب توقف ضخ الغاز المنزلي المصري والإسرائيلي منذ بداية الأسبوع الجاري.

وأشار حمادة، إلى أنه "لا يوجد مخزون من الغاز المنزلي في محطات القطاع، وهناك أزمة كبيرة في الغاز، الأمر الذي أدى إلى إغلاق جميع محطات الغاز أبوابها".

ووفقا لجمعية شركات الوقود، هناك وعود لإدخال الغاز الإسرائيلي الجمعة المقبلة من خلال معابر القطاع.