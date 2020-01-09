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المرشد الإيراني خامنئي ينشر صورة لـ "صفعة على وجه ترامب"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:48 - 09 يناير 2020
ترامب ترامب
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نشر موقع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، صورة تعبيرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى وجهه آثار صفعة.

وتأتي الصورة للدلالة على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران، على قواعد عسكرية أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ.

وأكد الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري، قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

 

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