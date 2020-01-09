شاهد: روبوت يصنع البيتزا في لاس فيغاس

توجه عشاق التكنولوجيا مؤخرًا، إلى معرض لاس فيغاس السنوي للتكنولوجيا، حيث تم الكشف من خلال المعرض عن العديد من الابتكارات التكنولوجية الحديثة، أبرزها روبوت يقوم بصناعة البيتزا.

وتتنافس أشهر الشركات العالمية في الكشف عن أهم الابتكارات التكنولوجية الحديثة، من بوابة معرض لاس فيغاس، وجاء في مقدمتها لهذا العام روبوت لصنع البيتزا وميزة جديدة لمساعد غوغل الصوتي، وأول سيارة أجرة طائرة في العالم.

وكشفت شركة Picnic، عن نظام صنع البيتزا الأوتوماتيكي الذي يمكنه تجميع الفطائر وطهيها بسرعة بأقل بكثير من البشر، حيث أن النظام الذي يتكون من ثلاث لوحات صغيرة مدمجة.

ويتم تجميع لوحات النظام لتشكيل حزام ناقل قادر على أخذ عجينة بيتزا مسبقة الصنع، وتزيينها بالطبقة المناسبة من الإضافات، ثم طهيها.