الكستناء والسحلب.. طقوس شتوية تجمع بين العائلات العزّية

اعتاد الغزّيون مع بداية فصل الشتاء على استحضار الطقوس الموسمية مثل "السحلب"، "الكستناء"، "الشِعرية"، فغالبية العائلات في القطاع تنتظر قدوم الشتاء لإحياء هذه العادات الشتوية، لا سيما في أوقات المساء وخلال الزيارات العائلية.

ويّقبل المواطنون على تناول الحلويات والأطعمة والمشروبات في الشتاء لمساعدتهم على الشعور بالدفء والحصول على الطاقة، في حين تعج البسطات والمحلات بأصناف مختلفة مثل: السحلب، الكستناء، الشِعرية، وجوز الهند، مطحون الحلبة"، وغيرها.

أبو يوسف داود (55 عامًا)، يقول أنه يقوم بشراء الكستناء والسحلب عندما تجتمع العائلة بزيارة أبنائه وبناته له، مشيرًا إلى أنها تضفي رونقًا جميًلا خلال الجلسات، وتبقى جسم الانسان دافئًا خاصة في المنخفضات الجوية.

ويضيف لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن زوجته بمساعدة بناتها يقومون بإعداد الحلويات مثل المهلبية والكيك وأنواع أخرى، مبينًا أنه ينتظر الشتاء بفارغ الصبر كي يعيش هذه اللحظات الجميلة مع عائلته.

ويتناول الناس مشروب السحلب في فصل الشتاء تحديدًا، وله قيمة غذائية عالية، وهو مسحوق أبيض يشبه الطحين ويتكون من (النشا والحليب والمستكة ونكهة الفانيلا، وتشتهر به مصر ودول بلاد الشام، ويتم تزينه بالمكسرات والقرفة وجوز الهند.

أما المواطن محمود الأخرس (30 عامًا)، يشير إلى أنه يحب فصل الشتاء لما فيه من طقوس وعادات، مبينًا أنه يسهر بشكل شبه يومي مع أصدقائه ويقومون بشراء الكستناء وتحميصها على "كانون النار".

وأوضّح الأخرس في حديثه لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنهم يقومون بشواء الباذنجان والبندورة والبطاطا الحلوة على النار، ويحضرون العشاء بأنفسهم، لافتًا أن هذه الطقوس تشعرهم بالسعادة رغم الظروف الصعبة التي يعايشها قطاع غزة.

وتتوافر الكستناء في فصل الشتاء، فتجد الكثير من البسطات على الطرق العامة ويتم شواءها وأكلها مباشرة، وتمد جسم الإنسان بالحرارة وتشعره بالدفء، وغنية بالمعادن مثل: البوتاسيوم، والفوسفور والكالسيوم.

ويتناول المواطنون في قطاع غزة، "البطاطا الحلوة" المميزة بطعمها اللذيذ والحلو، حيث تبعث الدفيء في جسم الانسان، إضافة لسهولة تحضيرها وشوائها على النار أو بسلقها في الماء.

ويلجأ الناس في فصل الشتاء إلى المشروبات الساخنة والأطعمة الشتوية سواء في البيت أو في الأماكن العامة التي من شأنها منح الانسان الدفيء والطاقة التي يحتاجها، ويبتعدون عن المشروبات الباردة.



