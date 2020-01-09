مايكروسوفت تعلن وفاة ويندوز 7 بهذا الموعد

أصدرت شركة "مايكروسوفت" شهادة وفاة أشهر نسخة تشغيل لها "ويندوز 7"، والمفترض تفعيلها يوم 14 يناير، حيث أعلنت الشركة أن أجهزتها لن تدعم نظام تشغيل "ويندوز 7".

وستقوم الأجهزة بتعطيل عمل النظام، لهذا أفضل طريقة لتفادي خسارة البيانات الخاصة هي تحميل النسخة العاشرة من اصدارات ويندوز 10. وفق موقع "ستاندرند ميديا".

وأوضحت مايكروسوفت أن نظام "ويندوز 10"، يعد أكثر أمانا ويوجد به أنظمة حماية قوية تستطيع الحفاظ على البيانات، حيث يبلغ سعر "ويندوز 10" نحو 155 دولارا أمريكيا.

يذكر أن نظام تشغيل "ويندوز 7"، تم إطلاقه في يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وقد ترددت انباء عن ايقاف دعنه عدة مرات خلال السنوات الاخيرة.