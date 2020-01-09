نادي الأسير: الحركة الأسيرة تهدد بخوض إضراب مفتوح عن الطعام

أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس بأن الحركة الأسيرة في سجن "ريمون" الذي يقبع به حوالي 700 أسيراً، تهدد بخوض اضراب مفتوح عن الطعام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم الانسانية والعادلة المتعلقة بتوفير الاحتياجات اللازمة، ومنها الأغطية الشتوية مشيراً إلى إضراب تحذيري للأسرى قبل أيام تمثل بإرجاع وجبات الطعام.

و أوضح مدير نادي الأسير عبد العال العناني في تصريح له أن إدارة سجن "مجدو" اعتدت على الاسرى بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، موضحاً أن إدارة السجن نقلت قبل أيام 92 أسيراً من قسم (7) إلى قسم (4) الذي لا يتسع إلا لسبعين اسيراً فقط، بعد أن فاض القسم جراء الأمطار الغزيرة، مما أدى لإتلاف مقتنيات الاسرى واضطروا للنوم على الأرض بدون أغطية، وهذا دفعهم للاحتجاج الذي قوبل بقمع قوات الاحتلال وضربهم والتنكيل بهم.

وأضاف العناني، أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى يتم توثيقها كافةً، ما يدعم ملف الأسرى في محكمة الجنايات الدولية.