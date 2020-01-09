التحالف الدولي يعلق نشاطه ضد داعش في العراق

أعلن التحالف الدولي تعليق أنشطته العسكرية في العراق، عقب قرار البرلمان العراقي حول القوات الأجنبية في العراق.

وقال التحالف، إنه سيركز على "حماية القواعد العراقية، التي تستضيف جنود التحالف". موضحاً: أن الأنشطة التي تم تعليقها، تشمل التدريب مع الشركاء العراقيين، ودعم عملياتهم ضد تنظيم الدولة.

وقال التحالف الدولي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر إننا "ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية ،وتأثير القرار على القوات الأجنبية التي لم يعد مسموحا لها بالبقاء في العراق، الذي أقره البرلمان العراقي يوم الأحد الماضي".

وأعرب التحالف الدولي عن اعتقاده أنه من "المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف من بينهم العراق، مواصلة القتال ضد تنظيم الدولة".