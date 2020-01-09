معبر الكرامة يعمل 24 ساعة متواصلة يوم السبت

أعلن نظمي مهنا، مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود أنه سيتم تمديد ساعات العمل في معبر الكرامة أمام حركة المعتمرين القادمين الى ارض الوطن يوم السبت الموافق 11/1/2020، لمدة 24 ساعة متواصلة.

و قال مهنا، في بيان أصدره، اليوم الخميس: "ان المعبر سيعمل يوم السبت من الساعة 7:30 صباحا، حتى الساعة 12:00 ظهرا امام حركة المغادرين، في حين سيستمر العمل لمدة 24 ساعة امام حركة القادمين، وذلك لتسهيل مرور المعتمرين والقادمين العائدين الى ارض الوطن"، مضيفاً أن كافة الطواقم الأمنية والمدنية العاملة على المعبر ستعمل على تسهيل مرور المسافرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.