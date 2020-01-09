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شاهد: ابتكار جديد لمنع الشخير

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 15:24 - 09 يناير 2020
النوم النوم
جوال
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طورت شركة "مايندز 10" وسادة ذكية من شأنها تخليص المستخدم من مشكلة الشخير، حيث تعمل على تحريك رأس النائم لمنع الشخير.

وتعتمد الوسادة الذكية المسماة ”ذا موشن بيلو“، على بضع تقنيات متطورة، ونظام مراقبة ضغط النوم، والذي يتضمن أجهزة استشعار داخل الوسادة، يمكنها اكتشاف موضع رأس الشخص.

ودمجت الشركة بين تقنية مراقبة الصوت، لرصد الشخير، وأكياس هواء، لتعديل وضع الرأس للمستخدم في أثناء نومه، وتوجيهه نحو وضع يمنع الشخير دون إيقاظه.

وبمجرد أن يلتقط نظام المراقبة أي ثقل في التنفس، يتواصل الجهاز مع الوسادة، التي تنفخ بدورها الأكياس الهوائية لتعديل وضع رأس المستخدم، ومن خلال محاذاة رأس وعنق المستخدم بشكل مثالي، تحسن الوسادة من تدفق الهواء من خلال الأنف وتقلل من احتمال الشخير.

وأظهرت الشركة في الفيديو التوضيحي الذي كشفت عنه أخيرا، قبل عرض الوسادة في معرضCES 2020، وطرحها للبيع على أمازون بـ 376 دولارا.

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