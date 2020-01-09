ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تحذير للسائقين بتجنب دخول المناطق المنخفضة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:44 - 09 يناير 2020
امطار امطار
جوال
مشاركة

طالبت لجنة الطوارئ في بلدية غزة، اليوم الخميس، السائقين بتجنب دخول المناطق المنخفضة والتي تتجمع بها مياه الأمطار.

ودعت السائقين لاستعمال طرق بديلة لتلافي تعطل سيارتهم في وسط المياه مما يعيق عمل طواقم اللجنة في تصريف مياه الأمطار.

الأكثر مشاهدة

متعلقات