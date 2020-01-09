تحذير للسائقين بتجنب دخول المناطق المنخفضة

طالبت لجنة الطوارئ في بلدية غزة، اليوم الخميس، السائقين بتجنب دخول المناطق المنخفضة والتي تتجمع بها مياه الأمطار.
ودعت السائقين لاستعمال طرق بديلة لتلافي تعطل سيارتهم في وسط المياه مما يعيق عمل طواقم اللجنة في تصريف مياه الأمطار.
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