البنك الإسلامي يفتح باب التقديم للمنح الدراسية 2020-2021

فتح البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الخميس، باب التقديم للمنح الدراسية للعام 2020-2021 عن طريق بوابة الكترونية جديدة.

وأشار البنك في بيان صحفي، إلى أن المنحة تشمل برامج البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وبحوث ما بعد الدكتوراه، إضافة الى منح البنك وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية في مجال التعليم والتدريب المهني، ودرجة البكالوريوس لفائدة الدول الأعضاء الأقل نموا في البنك.

وبيّن أنه يمكن للمرشحين الراغبين في منح البرامج المذكورة، تقديم طلباتهم على موقعه الرسمي www.isdb.org لغاية 28 شباط/ فبراير2020.

ولفت البنك الاسلامي، أنه لن ينظر إلا في الطلبات المقدمة عبر موقعه الالكتروني.