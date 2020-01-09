صحة رام الله : 5 وفيات و70 إصابة بفايروس H1N1 منذ أيلول المنصرم

أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الخميس 9/1/2020، عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 70 آخرين جراء إصابتهم بفايروس انفلونزا"" H1N1 بعد اجراء فحوصات لـ930 فحصاً لحالات انفلونزا تبين أن غالبيتها كانوا لمصابين بأمراض مزمنة، منذ أيلول المنصرم.

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الخميس، جهوزية جميع مراكزها الصحية لاستقبال والتعامل مع حالات الإصابة بهذا الفايروس.

ولفتت إلى أن انفلونزا H1N1، تصنف من الانفلونزا الموسمية، وهي تحت السيطرة كبقية أنواع الانفلونزا، مشيرة إلى أن الإصابات هذا العام أقل من العام الماضي لنفس الفترة.

وأوضحت الوزارة أنها عممت التعليمات اللازمة ومعايير التشخيص على المستشفيات كافة، وتم توزيع كل ما يلزم لإجراء الفحوصات المخبرية على المستشفيات، علما أن الصحة ومن خلال مختبرها المركزي تجري فحوصات التأكد من الإصابة بالفايروس، حيث يتم استقبال العينات وإصدار النتائج خلال أقل من 24 ساعة.

وأكدت الصحة أنه لا داعي للخوف أو الهلع لأن فايروس H1N1 من الفايروسات الموسمية المشخصة إقليميا ودوليا، مضيفة ان الشخص السليم غالبا ما يصاب ويتماثل للشفاء دون أن يعلم بأنه أصيب بهذا النوع من الفايروس.

وأشارت إلى أن معظم الأمراض الفايروسية بشكل عام والانفلونزا بشكل خاص قد تسبب حالات الوفاة، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل كبار السن والحوامل والأطفال، والذين يعانون من الأمراض المزمنة.

30 ألف جرعة من مطعوم الانفلونزا:

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها اشترت قبل بداية موسم الشتاء 30 ألف جرعة من مطعوم الانفلونزا، وجرى إعطاؤه للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا في المحافظات الشمالية والجنوبية، بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية.