البنك الإيراني يعلن توصله أساليب أفضل بتوفير النقد الأجنبي وبيع النفط

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني اليوم الخميس 9/1/2020، عن التوصل لأساليب أفضل بتوفير النقد الاجنبي وبيع النفط وأن الاوضاع الاقتصادية جيدة.

وأوضح عبد الناصر همتي في مراسم الذكرى الـ 80 لتأسيس اتحاد الصيارفة الإيرانيين في طهران، أن النفط الايراني اليوم يباع ويتم تحصيل مستحقاته، لافتاً إلى تعافي سعر الصرف الريال منذ ليلة البارحة، وأن هذه الوتيرة ستستمر.

ونوه إلى تهديد الرئيس الاميركي بفرض اجراءات حظر جديدة على ايران في خطابه الأخير، معتبراً إياها مزاعم واهية، وأن البنك مستعد لإبطال مفعول زيادة الضغوطات الاميركية.