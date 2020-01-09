نتنياهو وترامب يناقشان أخر التطورات في العراق

ناقش رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب كافة التطورات الأخيرة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط في بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وتمت المناقشة بين نتنياهو وترامب عبر اتصالا هاتفي أجراه نتنياهو صباح اليوم الخميس وفقًا لموقع القناة 13 بالقناة الإسرائيلية.

وأجرى الاتصال بين الطرفين على خلفية الضربة الإيرانية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس وزراء الاحتلال.

ووفقًا للموقع العبري فإن نتنياهو هنأ ترامب على اغتيال قاسم سليماني قائلًا لترامب: "نقف أقوياء أمام الذين يريدون أن يقتلونا، نقف بحزم وبقوة، مَنْ سيحاول مهاجمتنا، سيتلقى ضربة حاسمة للغاية" وفقًا لقوله.