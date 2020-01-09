مسؤول إيراني يكشف عن هدف طهران في دول الخليج للرد على اغتيال سليماني

كشف مسؤول إيراني اليوم الخميس، عن وجود أهداف مهددة بالقصف في دول الخليج العربي في إطار رد الجمهورية الإيرانية على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال: "إن بلاده قد تقصف القواعد العسكرية الأمريكية في دول الجوار، منوهًا بأن دول الخليج بحد ذاتها غير مستهدفة بالمطلق؛ لكن القواعد الأمريكية المقامة عليها هي الهدف فقط.

واتهم ربيعي الاحتلال الإسرائيلي بالتورط في عملية اغتيال قاسم سليماني، قائلًا: "إسرائيل نأت بنفسها ونحن متأكدون أن الكيان الصهيوني لم يكن بعيدا عن هذه الجريمة".

وقد تم اغتيال الجنرال قاسم سليماني في غارة عسكرية أمريكية بعد خروجه من مطار بغداد الدولي في ساعة مبكرة من فجر يوم الجمعة (2020-1-3).

يذكر أن جمهورية ايران الإسلامية قصفت بعشرات الصواريخ الباليستية قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في دولة العراق مخلفة العديد من القتلى والجرحى.