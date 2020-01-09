مالية غزة تَعد بتحسين نسبة صرف رواتب الموظفين

وعد عوني الباشا وكيل وزارة المالية بحكومة غزة اليوم الخميس 9/1/2020 ، موظفي غزة بإن وزارته ستعمل على تحسين نسبة رواتب الموظفين وفق الإمكانات المتاحة.

وقال الباشا خلال استقباله وفدًا من نقابة الموظفين العموميين، اليوم الخميس، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالموظفين وتسعى للتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.

واتفق الطرفان على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق ودراسة المعايير والآليات التي تخفف عن كاهل الموظفين رغم الظروف الصعبة والأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة.

وثمّن نقيب الموظفين يعقوب الغندور دور وزارة المالية الكبير في تقديم تسهيلات خاصة بالموظفين وذويهم، مقدماً شكره العميق للوزارة وموظفيها الذين يعملون ليل نهار لتحسين الايراد العام بما ينعكس ايجاباً على تحسين نسبة صرف الراتب الشهري.