وزير الحرب الاسرائيلي: نسعى لوجود مليون مستوطن في الضفة المحتلة

أكد وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم أمس الأربعاء، أنه سيسعى لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى مليون مستوطن خلال عقد من الزمن.

يُشار إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة يصل إلى 400 ألف مستوطن.

جاءت تصريحات وزير الحرب "بينيت" خلال مؤتمر في القدس بشأن تغيّر سياسة واشنطن حول شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة، وقد شارك في المؤتمر كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والسفير الأميركي ديفيد فريدمان.

وقال بينيت: "الهدف الذي نسعى لتحقيقه خلال عقد من الزمن أن يعيش مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف بينيت زاعمًا: "نحن لسنا محتلين في وطننا، نحن لسنا محتلين في أرضنا نحن لسنا مثل البلجيكيين في الكونغو".

وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت تصريحات بينيت بأنها تعكس الطبيعة الاستعمارية التهويدية الاحتلالية لمدينة القدس المحتلة.

وقالت الخارجية وفقًا لبيان لها: "تصريحات بينيت تشكل اعترافات رسمية بالتورط في جريمة الاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية".