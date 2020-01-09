أسعار النفط ترتفع وسط حذر بشأن توترات الشرق الأوسط

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الخميس 9/1/2020، وسط تفاؤل حذر للمتعاملين بشأن انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقد عمقت أسعار النفط خسائرها في التعاملات المسائية، بعد استبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اللجوء للخيار العسكري، للرد على هجمات إيرانية.

وصرح ترمب في مؤتمر صحفي، إن "الخيار العسكري للرد على الهجمات الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين، فجر الأربعاء، مستبعد والعقوبات الاقتصادية ضد طهران ستكون الوسيلة المناسبة بالنسبة لنا".

كما صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آذار/ مارس بنسبة 0.21 بالمئة أو 14 سنتا إلى 65.59 دولارا للبرميل.

وكذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم شباط/ فبراير بنسبة 0.32 بالمئة أو 19 سنتا إلى 59.80 دولارا للبرميل.

كانت عقود النفط الآجلة صعدت إلى ذروتها في 8 شهور منذ الاثنين الماضي، إلى متوسط 70.8 دولارا بالنسبة لخام برنت، مدفوعة بتوترات الشرق الأوسط، ليتراجع سعر البرميل 7 بالمئة عن أعلى مستوى مسجل الأسبوع الجاري.