مقتل 4 من جنود أتراك في تفجير شمالي سورية

قتل اربعة جنود اتراك امس الاربعاء ، 9/1/2020 , جراء تفجير سيارة مفخخة في منطقة عملية "نبع السلام" التي اطلقتها شمالي سورية في تشرين أول/اكتوبر الماضي.

وقالت وكالة الاناضول ان وزارة الدفاع التركية اعلنت في بيان لها، أن الجنود الأربعة الذين قتلوا جراء هجوم بسيارة مفخخة، أثناء قيامهم بأعمال مراقبة طريق في منطقة عملية نبع السلام.

ويشار الى ان الجيش التركي أطلق بمشاركة "الجيش الوطني السوري" المعارض في التاسع من تشرين أول/أكتوبر الماضي ، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها، مبررا ذلك بمكافحة "الإرهابيين" وبإقامة منطقة آمنة لتوطين اللاجئين السوريين.