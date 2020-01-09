النواب الأمريكيون يصوتون على الحد من تحركات ترامب

من المقرر، أن يصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس 9/1/2020 على إجراء للحد من التحركات العسكرية للرئيس دونالد ترامب وسط توترات مع إيران.

وأوضحت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن لدى أعضاء الكونجرس مخاوف جادة وعاجلة بشأن قرار الإدارة الأمريكية الانخراط في عمليات عدائية ضد إيران وحول افتقارها إلى استراتيجية للمضي قدما".

ولفتت إلى "الضربة العسكرية الاستفزازية وغير المتناسبة التي استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بالجيش الإيراني"، الأسبوع الماضي.

وأضافت: "للوفاء بواجبنا في الحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي، سيمضي مجلس النواب قدما بمشروع قرار بشأن سلطات الحرب للحد من التحركات العسكرية للرئيس فيما يتعلق بإيران".