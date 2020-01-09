سرقة صراف آلي لأحد البنوك وسط مدينة البيرة

اعلنت الشرطة الفلسطينية برام الله اليوم الخميس، 9/1/2020 ، عن سرقة صراف آلي لأحد البنوك من قبل مجهولين، في مدينة البيرة بالضفة المحتلة فجراً .
وباشرت شرطة رام الله في البحث والتحري ، للوصول للمجرمين .
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