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سرقة صراف آلي لأحد البنوك وسط مدينة البيرة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:20 - 09 يناير 2020
صراف صراف
جوال
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اعلنت الشرطة الفلسطينية برام الله اليوم الخميس، 9/1/2020 ، عن سرقة صراف آلي لأحد البنوك من قبل مجهولين، في مدينة البيرة بالضفة المحتلة فجراً .

وباشرت شرطة رام الله في البحث والتحري ، للوصول للمجرمين .

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