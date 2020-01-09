تعليمات هامة للسائقين في غزة

أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس 9/1/2020 تعليمات هامة للسائقين في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد حاليا ، مطالبةً المواطنين إتباع الإرشادات التالية للقيادة الآمنة خلال المطر:

1- احرص على تفقد سيارتك والتأكد من جاهزيتها ، افحص ماسحات الزجاج وتأكد من أنها سليمة وتعمل بشكل جيد.

2-افحص جهاز إزالة الانجماد لضمان عدم تكاثف بخار الماء على الزجاج.

3- افحص الإطارات وتأكد من أن ضغط الهواء داخلها عند الحد المطلوب.

4- عند هطول الأمطار، أشعل الأنوار الأمامية المنخفضة أثناء القيادة ولا تشعل الأنوار التحذيرية الوامضة.

5- خفض السرعة عند هطول الأمطار، فسيارتك تحتاج لمسافة توقف تزيد على ثلاثة أضعاف الوقت اللازم للقيادة في الأحوال العادية.

6- احتفظ بمسافة زمنية قدرها 6 إلى 8 ثوان بينك وبين السيارة التي أمامك.

7- لا تضغط على الفرامل إذا انزلقت سيارتك , ارفع قدمك عن دواسة البنزين برفق ووجه عجلة القيادة باتجاه الانزلاق.

8- افحص الفرامل .. كن أكثر حذراً عند تجاوز السيارات الأخرى لأن الطقس الغائم والممطر يضعف مدى الرؤية.

9-إذا كانت القيادة تشكل خطراً، أخرج عن الطريق وتوقف بعيداً عن حركة المرور، وأشعل الأنوار التحذيرية الوامضة.