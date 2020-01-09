لسوء الأحوال الجوية..تمديد حملة التطعيم ضد الحصبة للأسبوع المقبل

قررت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 9/1/2020، تمديد حملة التطعيم ضد الحصبة ليومي الأحد والاثنين من الأسبوع القادم.

وأضحت وزارة الصحة، أنه نظراً لسوء الأحوال الجوية سيتم تمديد حملة التطعيم ضد الحصبة ليومي الأحد والاثنين من الاسبوع القادم للأطفال من عمر ٦ اشهر وحتى ١٢ شهرا (مواليد الأشهر يناير وحتي يونيو ٢٠١٩)

ودعت الوزارة، أولياء الأمور اصطحاب اطفالهم الذين لم يتلقوا التطعيم خلال الايام السابقة إلى مراكز الرعاية الأولية الحكومية ووكالة الغوث يومي الاحد والاثنين ( الساعة السابعة والنصف صباحا وحتي الثانية والنصف مساءً).