مقتل شاب فلسطيني طعنًا بالسكين في "تل أبيب"

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عن مقتل شاب فلسطيني طعنًا بالكسين في مدينة "تل أبيب" المحتلة.

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان لها، أن شابٌ فلسطيني يبلغ من العمر (30 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، أمس الأربعاء، اثر تعرضه لجريمة طعن في "تل أبيب".

وقالت شرطة الاحتلال: "إن الحادثة وقعت في شارع موشيه ديان بـ"تل أبيب"، وأسفرت عن اصابة الشاب بإصابات خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى " تل هشومير" لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة بعد ساعات.

وبحسب شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فإن خلفية الجريمة على ما يبدو جنائية.