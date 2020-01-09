برنامج أهل الخير يساعد سبعيني وبناته الخمس ويعيد بناء منزلهم بالكامل

منزل كامل متكامل ومشطب "ديلوكس" أبواب وشبابيك.. بدا في غاية الجمال ومن يراه للوهلة الأولى يعتقد أنه منزل حديث، ولا يخيل له أنه كان في يوم من الأيام متهالك للغاية ومدمر ولا يصلح للعيش الآدمي..

برنامج "أهل الخير" أبى أن يترك الرجل السبعيني الذي لم ينجب سوى خمس بنات، دون أن يساعده وينتشله من الفقر المدقع والمنزل المتهالك دون سقف، والذي يعرض بناته للخطر بسبب ذلك.

برنامج "أهل الخير" عبر اذاعة القدس والذي يقدمه المذيع عماد نور ومنذ اليوم الأول توجه للمساعدة ورسم خطة لمساعدة الرجل المسن من بلدة المغراقة وسط قطاع غزة، ووضع حد لمأساته، ليكرمهم الله عبر مساعدات أهل الخير بالبدء لبناء المنزل وبشكل كامل دون ينقصه أي شيء.

المنزل الجديد لم يصدقه المسن أبو ابراهيم وعائلته، حيث اعتبر المنزل كرم كبير من الله وحلم لا يُصدق حتى اللحظة ، شاكرين برنامج أهل الخير الذي يساعد العائلات الفقيرة دائما وأهل الخير على تبرعهم الكبير.