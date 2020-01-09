الأمير هاري وزوجته يتخليان عن صفتهما الملكية

أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان بشكل رسمي صباح اليوم الخميس، اعتزامهما التخلص عن صفتهما الملكية والتنازل عنها.

وقد أوضح الأمير هاري بأنه وزوجته ميغان تخليا عن صفتهما الملكية وتنازلا عنها ليصبحا عضوين رفيعي المستوى.

وقال الأمير وزوجته في بيان مشترك نشرته "فرانس برس": "سنصبح مستقلين ماديًا".

وسيتخلى الأمير هاري وزوجته بهذا القرار عن لقب دوق ودوقة ساسيكس، بعدما شكلت علاقتهما العاطفية محور اهتمام وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، بسبب نمط حياتهما المختلف تماما عن بعضهما البعض، والانقسامات التي أثارتها علاقتهما في العائلة المالكة.

وذكرت تقارير صحفية أن العلاقة بين الاثنين، تسببت في شرخ بالعلاقة بين الأمير هاري وأخيه الأكبر الأمير وليام، الذين لطالما جمعت بينهما علاقة وثيقة.

ووصلت المؤشرات على الشرخ بين هاري وعائلته إلى ذروتها خلال فترة عيد الميلاد.

حيث ظهر في الصورة التي جمعت العائلة المالكة أثناء القاء الملكة إليزابيث، جدة الأمير هاري، خطاب عيد الميلاد وبجوارها أفراد العائلة المالكة الرئيسيين فيما غاب الأمير هاري وميغان ماركل وابنتيهما آرتشي.