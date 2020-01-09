آثار القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية ونشرتها شركة "بلانيت لابز إنك"، آثار القصف الصاروخي الإيراني على قاعدة "عين الأسد" الجوية الأميركية غربي العراق، وفق ما اشارت صحيفة "القدس العربي".

وكانت طهران شنت فجر أمس قصفاً صاروخياً باليستياً على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأميركي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لاغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.

وأظهرت الصور التي بثها موقع إذاعة "إن بي آر" الأميركية نقلاً عن شركة بلانت للتصوير عبر الأقمار الصناعية، الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية من الجو، والتي كشفت عن إصابة عدد من حظائر الطائرات في القاعدة الجوية.









